A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

توالي سحب الاعتراف “بجمهورية الوهم” ..المغرب يُضيّق الخِناق على الانفصاليين في معقلهم ب”شرق افريقيا “

2022-09-14 / 19:45
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

وضع دبلوماسي حرج ، ذاك الذي أضحت تعيشه جبهة “البوليساريو” الانفصالية في السنوات الاخيرة، بعد تزايد حالة العزلة بانضمام دولة شرق إفريقيا للبلدان المؤيدة لمقترح المملكة المغربية الرامي الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا وانهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية .

التّحولات والتطورات الأخيرة، التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، تظهر تواصل مسلسل انهاء الاعتراف بجمهورية الوهم ، آخرها سحب جمهورية كينيا اعترافها بالجبهة الانفصالية تمهيدا لقطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي، مما يؤشر على بداية تفكك جبهة الدعم الرئيسية للانفصاليين ، بمنطقة “شرق افريقيا “.

وتبرز أهمية سحب “نيروبي ” اعترافها بجبهة البوليساريو ، في كون كينيا ظلت لوقت طويل تشكل الى جانب بلدان اخرى بشرق وجنوب القارة السمراء ، “جبهة داعمة ” للبوليساريو التي أصبح قرار طردها من الاتحاد الافريقي مسألة وقت فقط ، مايظهر جليا أن الرباط تحقق مكاسب دبلوماسية هامة وغير مسبوقة.

الموقف الكيني وبدون شك يأتي سياق خطوات مماثلة لمجموعة من الدول التي وضعت مسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، مع تبني صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة وهو مايشكل ضربة موجعة للجزائر والجبهة الانفصالية .

ووسط هذه الدينامية المتسارعة للدبلوماسية المغربية ، تبرز أهمية إعادة تشكيل التحالفات والتوازنات داخل الاتحاد الإفريقي ، وهو التوجه الذي تبناه جلالة الملك محمد السادس بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول القارة الافريقية وقرار التخلي عن سياسة “الكرسي الشاغر” داخل الاتحاد الافريقي ،في أفق توسيع دائرة الداعمين لمغربية الصحراء وتغيير ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يتطلب فقط 36 دولة تمهيدا لطرد “دولة بن بطوش “.

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‫17 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    هل سحبت كينيا اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية !!!؟؟؟
    أبدا، أبدا، أبدا.
    جاء في المقال ما نصه:
    “وتبرز أهمية سحب “نيروبي ” اعترافها بجبهة البوليساريو ، في كون كينيا ظلت لوقت طويل تشكل الى جانب بلدان اخرى بشرق وجنوب القارة السمراء ، “جبهة داعمة ” للبوليساريو التي أصبح قرار طردها من الاتحاد الافريقي مسألة وقت فقط ” انتهى الاقتباس
    بالعودة إلى حساب الرئيس الكيني المنتخب نجد فيه تغريدة عن الموضوع جاء فيها ما نصه:
    Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara.
    We are accelerating relations with the Kingdom of Morocco in areas of trade, agriculture, health, tourism, energy, among others, for the mutual benefit of our countries.
    كما نرى، لم يثير أي تراجع عن اعتراف كينيا بالجمهورية العربية الصحراوية، بل أكد دعمه لمسعى الأمم المتحدة، وسعيه لتسريع وتيرة التعاون مع المغرب.

  2. راه كاينين الرؤساء وكاينين الرقصاء بحال بن بطوش يضل يرقص بأوامر الكبرنات بدون جدوى

  8. صافي دابا أي دولة إفريقية عندها شي أزمة مالية ، أشنو غدي ندير ، أجي نعترف بالبوليساريو باش نبتز المغرب ، نشد شوي ديال الفلوس وشي وعود بمشاريع ، ونسحب الاعتراف.

  12. عندما تكون السياسة الخارجية قنبلة ذرية…يهابك الجميع…تحية لمجهودات المملكة لتقزيم بعض السنافر…

  14. يجب على الجزائر الإعتراف بصحراء المغربية فلم يبقى سواها يعترف بجمهوريةالوهم لخيام ولعجاج وصنادل لميكة

  17. برافو اسد يا بوريطة اوجعت الكرااااااغلة بهذا الخبر …والصحرا مغربية🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 بالرغم من انفكم

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