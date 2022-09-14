توالي سحب الاعتراف “بجمهورية الوهم” ..المغرب يُضيّق الخِناق على الانفصاليين في معقلهم ب”شرق افريقيا “

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

وضع دبلوماسي حرج ، ذاك الذي أضحت تعيشه جبهة “البوليساريو” الانفصالية في السنوات الاخيرة، بعد تزايد حالة العزلة بانضمام دولة شرق إفريقيا للبلدان المؤيدة لمقترح المملكة المغربية الرامي الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا وانهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية .

التّحولات والتطورات الأخيرة، التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، تظهر تواصل مسلسل انهاء الاعتراف بجمهورية الوهم ، آخرها سحب جمهورية كينيا اعترافها بالجبهة الانفصالية تمهيدا لقطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي، مما يؤشر على بداية تفكك جبهة الدعم الرئيسية للانفصاليين ، بمنطقة “شرق افريقيا “.

وتبرز أهمية سحب “نيروبي ” اعترافها بجبهة البوليساريو ، في كون كينيا ظلت لوقت طويل تشكل الى جانب بلدان اخرى بشرق وجنوب القارة السمراء ، “جبهة داعمة ” للبوليساريو التي أصبح قرار طردها من الاتحاد الافريقي مسألة وقت فقط ، مايظهر جليا أن الرباط تحقق مكاسب دبلوماسية هامة وغير مسبوقة.

الموقف الكيني وبدون شك يأتي سياق خطوات مماثلة لمجموعة من الدول التي وضعت مسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، مع تبني صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة وهو مايشكل ضربة موجعة للجزائر والجبهة الانفصالية .

ووسط هذه الدينامية المتسارعة للدبلوماسية المغربية ، تبرز أهمية إعادة تشكيل التحالفات والتوازنات داخل الاتحاد الإفريقي ، وهو التوجه الذي تبناه جلالة الملك محمد السادس بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول القارة الافريقية وقرار التخلي عن سياسة “الكرسي الشاغر” داخل الاتحاد الافريقي ،في أفق توسيع دائرة الداعمين لمغربية الصحراء وتغيير ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يتطلب فقط 36 دولة تمهيدا لطرد “دولة بن بطوش “.

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