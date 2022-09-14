نقل “نبيل أحمجيق” إلى المستشفى الجامعي

هبة بريس _ الرباط

نقل صباح اليوم الأربعاء، المعتقل على خلفية حراك الريف، نبيل أحمجيق، إلى المستشفى الجامعي السويسي بالرباط، وفق ما أعلن عنه شقيقه محمد أحمجيق.

وأوضح محمد أحمجيق، أنه تم تنقيل نبيل أحمجيق، صباح اليوم إلى المستشفى الجامعي السويسي بالرباط قصد إجراء عملية جراحية له على مستوى الأنف، بعدما أوصت طبيبة سجن رأس الماء آنذاك بذلك حيث كان يعاني من مشاكل على مستوى التنفس مما يسبب له اختناقا حادا.

وأشار شقيق نبيل أحمجيق، إلى أن بعد عرضه اليوم على طبيب مختص على مستوى جراحة العظام وبعد اخضاعه للفحوصات اللازمة، تقرر عدم إجراء العملية الجراحية، لعدم وجود دواعي لذلك حسب نفس الطبيب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0