ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر
تضغط الجزائر على اسبانيا بورقة الغاز وتستمر في ذلك بغية تراجع مدريد عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي
ونظرا لكون الظرفية قاهرة بسبب الحرب الاوكرانية الروسية خضعت اسبانيا لبعض مقترحات الجزائر حيث تقرر رفع اسعار الغاز المتوجه لإسبانيا وذلك في اتفاق بين البلدين ، وفق ما أوردته صحيفة إلكونفيدنثال الإسبانية، التي قالت إن شركة الغاز والكهرباء الإسبانية “ناتورجي” وافقت على شروط نظيرتها “سوناطراك” الجزائرية بخصوص الأسعار.
ووفق نفس الصحيفة ، فإن شركة “سوناطراك” ستضاعف سعر الغاز الموجه إلى إسبانيا 5 أضعاف السعر التفضيلي الذي كانت تدفعه مدريد في السابق قبل اندلاع الأزمة.
ولا يمكن للطرف الإسباني الاعتراض على ذلك، لأن الأسعار الحالية أكثر بكثير، حيث وضعت الجزائر شروطاً جديدة على كل الدول الساعية لشراء غازها، أبرزها أن أسعارها لن تقل عن 75 في المائة من أسعار الأسواق العالمية.
ويمكن لإسبانيا بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن تطلب مراجعة العقود، في حال عادت الأسعار إلى سابق عهدها.
وتبلغ العقود الآجلة في السوق الأيبيرية لعام 2024 أكثر من 114 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أقل من السعر الحالي.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق بين الشركتين الإسبانية والجزائرية خلص إلى رفع الأسعار بأثر رجعي،
وأكدت الصحيفة أن نقطة الخلاف المتبقية بين الشركتين تتعلق بمدة زيادة الأسعار، إذ تصر الجزائر على ثلاث سنوات قادمة، فيما ترى مدريد أن سنتين مدة كافية، باعتبار أن الأسعار يمكن أن تعود إلى طبيعتها خلال تلك الفترة.
9 تعليقات
انه فعلا ابتزاز ومساومة من الجزائر لاستقبال عروض بيع الغاز..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه)صدق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم..
أين اولئك الذين كانوا يقولون بان قطع الغازعن اسبانبا من خلال الانبوب المغاربي بان الجزائر هي الخاسرة يبقى السؤال اذا كانت اسبانيا تشتري الغاز الجزائر مرات اكثر من السعر التفصيلي وهو رغم الزيادة اقل من سعر السوق فبكم تشتريه المغرب من اسبانيا علما بان اسبانيا تزود المغرب بالغاز الذي تشتريه من السوق الدولية باسعار باهضة جدا أي الغاز السائل وكلفة تحويله وارساله الة المغرب كغازطبيعي
هذا ما أراده عمر هلال الذي لم يقدر العواقب حيث تأثر بأراء المحللين الذين كانوا يؤكدون بان غلق الانبوب المار بالمغرب سيضر الجزائر وان المغرب لن يتأثر
عندما تفلس الدبلوماسية العسكرية تلجا للابتزاز بالغاز وعندما ينبظ الغاز الذي اسكت الاوربيين عن ملفات حقوقية وابادات جماعية في حق الشعب الجزائري ..
اليوم كشفت اسبانيا عن الحقيقة التي ينكرها العسكر الجزائري..
هذا يظهر أن الجزائر مستعدة لتقديم الغالي والنفيس من أجل البوليساريو ومعاكسة المغرب، تضحي بشعب جار مقابل الغاز..
دولة الكابرانات دعمت إسبانيا خلال أزمة جزيرة ليلى ، و أزمة الهجرة( الأخيرة ) ، و منحتها الغاز بأسعار تفضيلية من أجل أن تكسب ودها ..
الجزائر وغيرها من الدول مضطرة لزيادة اسعار الغاز والنفط ليس بقانون المصلحة ولكن لتواكب زيادة الاسعار في المواد الغذائية وغيره من المواد..
الجزائر وغيرها من الدول مضطرة لزيادة اسعار الغاز والنفط ليس بقانون المصلحة ولكن لتواكب زيادة الاسعار في المواد الغذائية وغيرها..