“ديربي العاصمة” يفتتح مباريات الدورة الثالثة من البطولة بشبابيك مغلقة
هبة بريس ـ رياضة
تنطلق هذا المساء منافسات الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول بلقاء جدير بالاهتمام و هو ديربي العاصمة الثاني.
و سيواجه بداية من الساعة السادسة لنهار اليوم، فريق اتحاذد تواركة الصاعد حديثا للقسم الأول خصمه الجيش الملكي و ذلك بملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.
و يتوقع أن يستقطب هذا اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا خاصة أنه سيجرى بشبابيك مغلقة و يأتي مباشرة قبل سفر العساكر لنيجيريا لخوض مباراة الإياب عن المنافسات القارية.
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