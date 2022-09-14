“ديربي العاصمة” يفتتح مباريات الدورة الثالثة من البطولة بشبابيك مغلقة

2022-09-14 / 12:11
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هبة بريس ـ رياضة

تنطلق هذا المساء منافسات الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول بلقاء جدير بالاهتمام و هو ديربي العاصمة الثاني.

و سيواجه بداية من الساعة السادسة لنهار اليوم، فريق اتحاذد تواركة الصاعد حديثا للقسم الأول خصمه الجيش الملكي و ذلك بملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

و يتوقع أن يستقطب هذا اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا خاصة أنه سيجرى بشبابيك مغلقة و يأتي مباشرة قبل سفر العساكر لنيجيريا لخوض مباراة الإياب عن المنافسات القارية.

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