محلل سياسي …خبر زيارة الملك للجزائر قد يكون “بالون اختبار “

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “جون أفريك” الناطقة باللغة الفرنسية إن هناك بوادر “تغيير إيجابي” في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مرجحة حضور الملك محمد السادس “شخصيا” للمشاركة في القمة العربية المرتقبة.

المحلل السياسي المغربي، عبد الرحيم التوراني، قال إن “الصحيفة ( جون افريك ) معروفة بأنها على صلة بمصادر مغربية تعتبر وثيقة”.

وأضاف لموقع ” أن الجهات الرسمية المغربية تفضل أحيانا تسريب بعض الأخبار عبر قناة الصحافة الفرنسية وعلى رأسها “جون أفريك”.

لكن التوراني قال إن الأنباء قد تكون بمثابة “بالونات اختبار”، مضيفا أن الملك محمد السادس “عوّدنا بخلاف والده الحسن الثاني على عدم حضور اجتماعات القمم العربية، يضاف إلى هذا ما يتردد عن أحواله الصحية”.

مع هذا، يقول التوراني إنه “إذا كان الخبر صحيحا وسافر محمد السادس إلى العاصمة الجزائرية وشارك في القمة، فإن من شأن ذلك تبديد الكثير من الغيوم التي تهيمن فوق سماء العلاقات بين البلدين الجارين”.

وأشار الأخير إلى “اليد الممدودة التي قدمها الملك المغربي مرات في خطبه الأخيرة نحو الجزائر بدعوتها إلى حسن الجوار والجنوح الى السلم واحترام التاريخ والإرث المشترك”.

وأكد أنه “لا شك أن لقاء محمد السادس بعبد المجيد تبون (الرئيس الجزائري) والقيادة الجزائرية في هذا الظرف سيساهم بشكل فعال في إمكانية إيجاد حلول الأزمة المتفاقمة” بين الدولتين، “وأولها استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود البرية والجوية _ يقول التوراني لموقع الحرة _

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