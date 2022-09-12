اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

2022-09-12 / 23:42
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ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بندباب عين قادوس بمدينة فاس، مساء اليوم الاثنين 12 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 33 و48 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات ويشكل أحدهما موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنزل معد لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 1230 قرص طبي مخدر نوع «Nordaz » وحوالي كيلوغرام واحد من مادة المعجون، فضلا عن حجز سلاح أبيض وهاتف نقال ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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