جون أفريك: “الملك محمد السادس سيحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت مجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية في خبر أوردته اليوم أن الملك محمد السادس سيحضر بشكل شخصي في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر.

و أكدت المجلة السالفة الذكر أن الملك المغربي سيشارك شخصيا في قمة جامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة يومي 1 و 2 نونبر، متسائلة هل هي بداية عهد جديد في العلاقات بين الرباط والجزائر؟

و شددت “جون أفريك” نقلا عن مصادر وصفتها ب”المطلعة للغاية” ، أنه “بناءا على تعليمات من السلطات العليا المغربية، أجريت اتصالات مع عدة دول خليجية (السعودية ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، البحرين) لإبلاغهم أن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نونبر”.

وأضافت المجلة أيضا أن المغرب يحاول حاليا إقناع قادة الدول المذكورة أعلاه “بالمشاركة على مستوى عال جدا في القمة من أجل ضمان نجاحها”.

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