في عملية مشتركة مع الدرك.. الأمن يجهض محاولة هجرة غير شرعية بسواحل طرفاية
هبة بريس ـ الرباط
أسفرت جهود المديرية العامة للأمن الوطني في إطار عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية عن توقيف عدد من الأشخاص كانوا بصدد القيام بمحاولة “الحريك” انطلاقا من السواحل المغربية.
و في هذا الصدد ، أوضحت مصادر من داخل مديرية الأمن الوطني، أنه قد تم اليوم إجهاض عملية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من ساحل مدينة طرفاية.
و تمت هاته العملية الأمنية بشكل مشترك مع مصالح الدرك الملكي و بتنسيق تام بين الجهازين، و هو ما مكن من ضبط 34 مرشحا للهجرة السرية وتوقيف منظم العملية و هو شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني.
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