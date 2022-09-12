في عملية مشتركة مع الدرك.. الأمن يجهض محاولة هجرة غير شرعية بسواحل طرفاية

هبة بريس ـ الرباط

أسفرت جهود المديرية العامة للأمن الوطني في إطار عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية عن توقيف عدد من الأشخاص كانوا بصدد القيام بمحاولة “الحريك” انطلاقا من السواحل المغربية.

و في هذا الصدد ، أوضحت مصادر من داخل مديرية الأمن الوطني، أنه قد تم اليوم إجهاض عملية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من ساحل مدينة طرفاية.

و تمت هاته العملية الأمنية بشكل مشترك مع مصالح الدرك الملكي و بتنسيق تام بين الجهازين، و هو ما مكن من ضبط 34 مرشحا للهجرة السرية وتوقيف منظم العملية و هو شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

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