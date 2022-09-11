سبتة ..استعداد لترحيل عشرات القاصرين المغاربة الى مدن اسبانية

هبة بريس - متابعة

قالت وسائل اعلام محلية بسبتة المحتلة ، إن سلطات الثغر السليب تستعد لترحيل 60 قاصرا مغربيا متواجدا في المدينة، إلى مدن أخرى داخل التراب الاسباني .

وقالت المصادر ذاتها أن سلطات المدينة المحتلة ، تعمل على التنسيق مع الحكومة المركزية ، للشروع في نقل القاصرين إلى مراكز أخرى داخل إسبانيا في غضون هذا الشهر الجاري .

واعتبرت المصادر ذاتها ان تنقيل القاضرين المغاربة الى مدن داخل التراب الاسباني ، ياتي في ظل عدم إستيعاب مدينة سبتة المحتلة للأعداد الكبيرة من القاصرين المتواجدين بها لما يتطلبه الامر من موارد مالية مهمة .

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