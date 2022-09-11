دعوة الغزواني لحضور القمة العربية..رئيس وزراء الجزائر يحل بموريتانيا

2022-09-11 / 18:51
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هبة بريس - وكالات

حل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأحد بموريتانيا في زيارة رسمية لدعوة الرئيس الموريتانيا من اجل حضور القمة العربية المقرر عقدها شهر نونبر القادم .

وسيستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بن عبد الرحمان، الذي سيسلمه دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي1 و2 نونبر .

وأعلن المغرب، الأربعاء، استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، الذي سيزور الرباط، حاملا دعوة لحضور القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”.

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