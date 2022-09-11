مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022-09-11 / 14:16
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس السبت إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأحد ،حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

إفران: 8 مليمترات

ميدلت : ملمتران

ورزازات: ملم واحد

الرشيدية والرباط المدينة والقنيطرة وأكادير-إنزكان : أقل من ملمتر .

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‫9 تعليقات

  1. شبح المجاعة والماء يهدد الدول الكبرى والصغيرة فبدون الماء لا وجود للحياة..

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