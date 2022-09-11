الرباط .. مهنيو المقاهي والمطاعم يطعنون في الزيادة في الرسوم الجبائية

هبة بريس : الرباط

رفضا للقرار الجبائي الذي أقره مجلس المدينة، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالرباط لقاء تواصليا مع المهنيين اليوم 10 شتنبر الجاري، بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، و ذلك لمناقشة الخيارات الممكنة للتصدي لهذا القرار.

توصل موقع هبة بريس بنسخة من بيان من مضمون الإحتماع، حيث أنه بعد نقاش مسؤول عبر المهنيون عن ما يلي :

– تجديد رفضهم المطلق لهذا القرار الذي أقدم عليه مجلس الرباط ، و مطالبتهم لعمدة المدينة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

– شجبهم لأحادية اتخاذ هذا القرار في تغييب تام للمهنيين و إقصاء لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة مما اعتبره المهنيون ضربا في دستورية هاته المؤسسة.

ويضيف البيان ذاته، بعد مناقشة الخيارات الممكنة للتصدي لهذا القرار في حال لم يتوصل مكتب فرع الرباط لأي نتيجة تذكر مع مجلس المدينة قرر مهنيو فرع الرباط ما يلي :

– اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار لإقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين.

– إطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم المدينة سيحدد توقيتها و مدتها في لقاء موسع مع المهنيين .

– تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة مع دعوة الفروع الوطنية لمساندة فرع الرباط لإنجاح هاته الوقفات.

– إغلاق تام لكل مقاهي و مطاعم المدينة سيحدد تاريخه في اجتماع بين أعضاء المكتب الإقليمي لفرع الرباط و المكتب الوطني الجمعية الوطنية .

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