طقس الأحد : جو حار نسبيا بداخل المملكة

2022-09-11 / 09:04
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة.

كما يتوقع تشكل سحب منخفضة و كثيفة خلال الصباح و الليل على سواحل المحيط الأطلسي، مع تكون كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة و محلية. وسيلاحظ كذلك تمركز سحب غير مستقرة و مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، فوق كل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها وهضاب الفوسفاط، الريف و المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل ، وما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد،و كذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية وجنوبها .وستكون عموما ما بين 20 و25 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والداخلة،، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل.

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