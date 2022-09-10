الساكنة تتابع ركوب زاوية الشيخ قطار التنمية المستدامة.

هبة بريس-اشعبان لحبيب

لا حديث وسط ساكنة مدينة زاوية الشيخ في هذه الايام إلا عن الأشغال التي جاءت في إطار تنزيل برنامج عمل جماعة زاوية الشيخ الترابية،و مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها باقي أقاليم المملكة المغربية، تم إطلاق مشاريع مهمة بجماعة زاوية الشيخ والتي تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية و احداث فضاءات عمومية استجابة لتطلعات الساكنة.

و يبذل المجلس الجماعي للجماعة مجهودات جبارة رفقة السلطات المحلية بالمدينة،من أجل إخراج مشاريع تنموية مهمة بالجماعة إلى حيز الوجود رغم ضعف الإمكانيات المالية، و على رأس هذه المشاريع التنموية تهيئ الاحياء السكنية بالمركز و تبليط و ترصيف و تزليج الازقة وجنبات الطريق.

و تاتي هذه المشاريع التنموية لتعزيز البنية التحتية بالجماعة، باعتبارها رافعة لتحقيق تنمية شاملة وفي هذا الصدد، تشكل شريان حياة لهم لينعموا بصحة أفضل وتعليم أفضل وسبل عيش أفضل. كما ان الاستثمار في بنية تحتية قادرة على الصمود يتيح فرصا اقتصادية للساكنة المحلية.

هذا و يقوم المجلس الجماعي لمدينة زاوية الشيخ والسلطات المحلية، بالوقوف على الاشغال بشكل يومي لأجل النهوض بالجماعة على مستوى البنية التحية، وعيا منهم بأهمية البنية التحية لتأهيل العنصر البشري وتحقيق اقلاع اقتصادي وتنموي، الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة سياحيا وكذا تشجيع الاستثمار عبر توفير البنيات التحتية والخدمات العامة.

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