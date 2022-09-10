دامت صداقتهما لسنوات..رسميا سعد لمجرد يعلن زواجه و غيثة
نجلاء مزيان - هبة بريس
شارك النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره و محبيه خبر دخوله القفص الذهبي و ارتباطه من صديقته المقربة غيتة.
و اختار المجرد حسابه بمنصة إنستقرام ليؤكد خبر زواجه، قائلا :” بسم الله الرحمن الرحيم “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”.
و أضاف :” وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي، خطوة مباركة و أن يبارك لي فيه و للمصونة غيثة بالرفاهية و الذرية الصالحة انه على كل شيء قدير”.
و فور إعلانه الخبر، تهاطلت عليه تعاليق التهاني و التبريكات من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.
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