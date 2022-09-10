حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.. محمد رمضان يعلن تأجيل كليب “دوشة”

2022-09-10 / 21:24
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نجلاء مزيان

أعلن النجم المصري محمد رمضان، عن تأجيل طرح جديده الفني”دوشة”، و ذلك على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

و كتب النجم المصري رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”: “تأجيل كليب “دوشة” ثلاثة أيام حدادا على الملكة إليزابيث”.

و في سياق منفصل، يقوم حاليا محمد رمضان بتصوير عددا من مشاهد فيلمه الجديد “ع الزيرو” ، حيث يجسد شخصية “دراجون” شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه .

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