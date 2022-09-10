المرزوقي: “تونس اليوم مثل حافلة بلا فرامل يقودها سكران”

هبة بريس - وكالات

شبه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وضع تونس هذه الأيام بـ”حافلة بلا فرامل يسوقها سكران”، مطالبا في الوقت ذاته باستئناف الثورة التي “تم إجهاضها صيف 2013 المشؤوم”، على حد وصفه.

وفي تدوينة له في حسابه على “فيسبوك”، قال المرزوقي إن كل الذين رحبوا بقرارات قيس سعيد باتوا ضحايا “عودة الدكتاتورية”.

وحذر المرزوقي من أن النموذج السيريلانكي “هو الذي لا مفر منه إذا تواصل إنكار مؤسسات الدولة لما يعمي الأبصار”، وهي حقيقة أن “ساكن قرطاج غير سوي، وغير كفؤ، وغير شرعي، وأنه يجب التعجيل بوضعه (حسب رأي الأطباء) في مستشفى (للأمراض العقلية) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوطن المنكوب”.

ودعا المرزوقي إلى استئناف بناء الديمقراطية التي “تمّ وأدها صيف 2021 المشؤوم”.

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