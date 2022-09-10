طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لمنطقة امن بني مكادة بولاية أمن طنجة ، ليلة الجمعة 09 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى ديور السعادة بحي بني مكادة في حالة تلبس بترويج و بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد اسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف عن حجز 1189 قنينة كحول من مختلف الانواع .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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