الناظور .. مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، مشاريع تربوية لتغليب الفجوة بين الجنسين

هبة بريس : وجدة

تسعى مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، المتواجد مقرها بمدينة الناظور ، إلى مرافقة نسائها اللواتي يعتبرن محركها الشامل للتقدم في دعم محيطهن الاقتصادي و الاجتماعي المستدام، عبر تنزيل و تنفيذ الشق الثاني من المشروع الذي تعرفة المنطقة الشرقية المسمى AVANZ@ ؛ حيث لاقى شقه الأول نجاحا فائقا من خلال النتائج المحققة بحيث تم تكوين ما يقارب 201 مستفيدة من الجهة الشرقية تابعة لمراكز الفرصة الثانية والقاطنات بالحي الداخلي وكذلك مراكز إيواء النساء المعنفات.

وفي حفل بهيج تم عرض الاستراتيحيات والبرنامج المتبعة وبعض الاحصائيات التي تروم إلى شرح دقيق لتفاصيل تنزيل هذا المشروع الضخم،كما تم تكريم شركائنا في المشروع من قبل المديرة والدكتورة تريزا لنغلي ذي باث وممثلي مندوبية الجهوية للتربية والتعليم والرياضة حميد لالو ومحمد أغنينو،و رئيس الجهوي للصناعة التقليدية محمد قدوري،وممثلي عن المجلس الجماعي بإقليم أدريوش وفاء أجرطي و يسرى الرمضاني.

و في هذا الصدد أكدت كل من المنسقة التقنية لمياء أزداد، والمنسقة الإدارية والمالية فيروز كارابيلا ، أن هذا المشروع سوف يستمر خلال هذه الفترة المقرر له في تفعيل الهدف الرئيسي ألآ وهو التصدي لمعضلة الانقطاع المدرسي وذلك عبر اعتماده نموذج بيداغوجي يهم تطوير الحس النقدي و ينمي الانفتاح و الابتكار و يربي على المواطنة و القيم الكونية وذلك بفضل جهود المؤسسة التي تشتغل على قدم و ساق و فريق العمل من أجل التحضير لتنزيل الشق الثاني من المشروع بالموازاة مع تطلعات و توجهات المنظومة التعليمية الحالية، معتمدة على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الممتدة منذ سنة 2015 إلى غاية 2030، مسايرة بذلك التوجهات العامة لسياسة المملكة المغربية.

و في هذا السياق، سوف تبرمج في السنة الدراسية المقبلة في الشق الثاني من المشروع، من خلال عروض رقمية و تأهيلية مكملة للتعليم المدرسي مساهمة في التغلب على الفجوة بين الجنسين و ضمان التنمية الذاتية التي أساسها التعليم و مكافحة الهدر المدرسي في صفوف الإناث،إضافة إلى أن هذا الأخير سيوفر ضمانا للاستدامة من خلال تجهيز البنى التحتية الرقمية عبر التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع.

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