البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

2022-09-10 / 09:36
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، زوال الجمعة 9 شتنبر الجاري، من حجز 2265 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها بمدينة الدار البيضاء، والتي تنشط في الحيازة والاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بمنطقة الدروة بضواحي الدار البيضاء، وذلك في سياق الأبحاث المنجزة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية يوم الخميس، والتي عثر بحوزة أعضائها على 13.125 قرص طبي مخدر.

وقد بلغ عدد الموقوفين حاليا في إطار هذه الشبكة الإجرامية، التي تم تفكيكها في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تسعة مشتبه فيهم يجري حاليا الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على ضوء البحث القضائي الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين الذين ينشطون في إطار هذه الشبكة الإجرامية.

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‫9 تعليقات

  1. الجريمة والتجارة في المخدرات بجميع انواعها وتكوين عصابة إجرامية والسرقة والفساد لا حسيب أو رقيب ..

  2. انفلات أمني خطير نتمنى من السيد حموشي عبداللطيف تشديد الدوريات ..

  4. على الاباء مراقبة سلوك ابناءهم وتتبع خطواتهم ونوع اصدقائهم من سوء او حسن التربية ..

  5. نتمنى من الشرطة القاء القبض على المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم..

  6. انتشار الجريمة والسرقة والقتل وسفك الدماء في المجتمع خصوصا الشباب منهم وذالك راجع لسوء التربية والتعليم للمخدرات بانواعها..

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