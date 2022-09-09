برلماني : فرنسا مستمرة في التضييق على التأشيرات الممنوحة للمغاربة
لازال الفتور القائم في العلاقات الفرنسية المغربية يثير تساؤلات العديد من المتتبعين الذين يسجلون ان بوادر هذا الفتور انطلق مند التحالف الثلاثي بين إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، تبعتها مطالب فرنسا من المملكة إعادة أبنائها من المهاجرين غير الشرعيين، حيث وصلت المفاوضات المتعلقة إلى باب مسدود في هذا الملف بعدما رفض المغرب عودة هؤلاء.
في هذا الباب قال جمال بنشقرون البرلماني السابق، إن التصرفات الفرنسية غير مفهومة في الوقت الراهن، خاصة أنها من الشركاء الأساسيين للمغرب.
وأضاف، أن فرنسا مستمرة في التضييق على التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وأن هذا التوجه اتضح أنه قائم على مقاربة اقتصادية، وأن فرنسا ربما تسعى للحصول على خط القطار بين مراكش وأغادير، في ظل تنافس وجهات أخرى للحصول عليه.
ويرى أن فتور العلاقات بين الرباط وباريس مرتبط بقضية الصحراء، خاصة أن المغرب أكد في وقت سابق، أن الدول أصحاب المواقف الرمادية لا يمكن أن تستفيد من عمليات التفضيل الاقتصادي، وأنه لا علاقات مع دول لا تعترف بوحدة التراب المغرب
24 تعليقات
إنها سياسة خاطئة ليس في مصلحة المغاربة بالاخص المهاجرين الغير الشرعين..
إنها ضغوطات سياسية تسيطر على الحكومة الفرنسية والضحية هم المغاربة.
لو كان بالطبقة ااحاكمة عزة نفس لفرضوا التاشيرة على الفرمسيين
إلى السيدة خديجة و حفصة : هل تعيان ما تطلبان ؟ المعرب هو الذي يحتاج إلى السواح الفرنسيين,ليس العكس…هل تعلمون أن نقصان بالنصف للتأشيرات في صالح الخزينة المغربية ؟؟.مجرد تقدير, 150.000 تأشيرة x 20.000 درهم( معدل مصاريف سائح إلى فرنسا )=3.000.000.000 درهما لأي 300.000.000 أورو من العملة الصعبة اقتصدها المغرب….أي ما يمكن شراء 3.000.000 بيرميل تفط !!!!! حوالي 11% استهلاك 2021…