زواية الشيخ: معالجة عشرات القضايا وتقديم مشتبه فيهم أمام العدالة

هبة بريس-اشعبان لحبيب

كشفت مصادر أمنية ل هبة بريس، أن حملة شرسة قادتها عناصر الدرك الملكي بمركز زواية الشيخ، بقيادة رئيس المركز الوافد الجديد، حيث اسفرت هذه الحملة التي باشرتها مصالح المركز الترابي مؤخرا عن توقيف حوالي 70 شخص في قضايا مختلفة تم تقديمهم للعدالة في وقت سابق على إثر قضايا الضرب والجرح، الإتجار بالمخدرات، والإتجار بمسكر ماء الحياة مع حجز الاطنان من التين المجفف، وممنوعات مختلفة، وكذا قضايا أخرى، تهم حماية المجتمع من الضواهر الإجرامية كما تم تحرير العشرات من مخالفة بشتى أصنافها.

هذه الحملات الأمنية، تأتي في إطار تعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية بني ملال اخنيفرة، والذي أعطى تعليماته لرؤساء المراكز الترابية والقضائية التابعة لنوفده، لأجل تشديد الخناق على الخارجين على القانون، ومحاربة جميع ضواهر الجريمة من خلال إستراتيجية إستباقية مع الصرامة في تطبيق القانون.

المصادر ذاتها أكدت ل هبة بريس، أن قائد سرية بني ملال يقوم بجولات تفقودية كل 3 ايام، للمراكز والمدن التابعة لنفوذه أخرها الأسبوع الماضي حينما تفاجئت ساكنة زاوية الشيخ وهو يتجول ويتفقد شوارع وازقة المدينة بزيه الرسمي.

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