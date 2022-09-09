مصر.. شخص يقتل آخر طعنا خلال خطبة الجمعة في مسجد

هبة بريس - وكالات

لقي شخص مصرعه ذبحاً وطعناً بسكين داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية مصرية.

وفوجئ أهالي قرية ميت السودان، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بشخص من المصلين يتشاجر مع آخر خلال سماع خطبة الجمعة، ثم ذبحه بسكين كانت بحوزته.

وتبين أن القاتل ويدعى صابر فرج كانت توجد خلافات بينه وبين أحد شباب القرية، ويدعى الشربيني الخواجة، واستغل تواجده في المسجد لأداء صلاة الجمعة وعاتبه، ثم تطور العتاب لمشادة انتهت بقتل الأخير بسكين وسط دهشة المصلين.

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