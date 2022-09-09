ترويج الأقراص المخدرة يسقط شخصين في قبضة أمن مكناس

2022-09-09 / 11:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 08 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و34 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج 1219 قرص مخدر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة مكناس قادمين إليها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على شحنة المؤثرات العقلية موزعة بين 799 قرص” إكستازي”، و420 قرص من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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