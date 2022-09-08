من جديد …ألباريس يدافع عن العلاقات مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

وصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الخميس،العلاقات التي تجمع المغرب واسبانيا ب ” المتينة للغاية”

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه في إشبيلية مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، “

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ” تربطنا علاقة متينة للغاية مع المغرب، والتي تعود بنفع كبير على إسبانيا”

وتطرق الأخير الى المكتسبات التي جنتها اسبانيا من عودة العلاقات الى طبيعتها متوقفا عند خفض تدفقات الهجرة نحو شبه الجزيرة، فضلا عن استئناف عملية “مرحبا”، لافتا إلى أن العلاقات القائمة مع المغرب تشكل نموذجا بالنسبة لباقي دول المنطقة.

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