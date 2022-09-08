الدوري الماسي ..سفيان البقالي يتوج بلقب 3000 متر موانع

2022-09-08 / 21:01
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هبة بريس _ رياضة

توج العداء العالمي ،البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع، برسم منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وتمكن سفيان البقالي من قطع مسافة 3000 متر موانع، في 8 دقائق وسبع ثواني و67 جزء من المائة، محققا فوزه السادس في السباق السادس هذا الموسم، ومواصلا سيطرته المطلقة على هذا التخصص.

و شهد السباق مشاركة الإثيوبي والي جيتنيت صاحب المركز الرابع في بطولة العالم بالاضافة إلى الكيني أبراهام كيبيوت الذي حل خامسا في المونديال الأخير.

و يعد البقالي أول عداء مغربي يفوز بلقب الدوري الماسي في نسخته الجديدة الذي انطلق عام 2010، و جاء بديلا للدوري الذهبي الذي توج من خلاله هشام الكروج 4 مرات سنوات 1998 2000، 2001، و2002.

وكان العداء المغربي قد حقق الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية « طوكيو 2020″، كما انتزع الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت مؤخرا في مدينة يوجين الأمريكية.

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‫18 تعليقات

  3. ناقص هنا غا المعلق المعروف بي الذهب للذهب يا بقالي مبروك يا ابن الاطلس مبروك يا ابن المغرب

  6. مافهمتش علاش مابقيناش نتسوقوا لمثل هؤلاء الابطال،لي كيرفعوا راية لبلاد بحال ايامات عويطة نزهة بدوان نوال متوكل سكاح كروجووووووووة،مالوا البطل البقالي بطل ع ا لمي ولا اعلام يتحدث ولا شعب اسفق ويفرح معاه،انا شخصيا اهنىء هذا البطل واتمنى له مزيدا من الانتصارات

  12. ألف ألف ألف مبرووووك لبطلنا الكبير سفيان البقالي على هذا الانجاز الكبير

  14. سفيان هو الوحيد الذي يمنعنا من قراءة الفاتحة على القوى المغربية، لا اعرف الى متى سيستمر على هذا المستوى و لو اني اتمنى ان يطول تالقه لكني في نفس الوقت لست متاكدا انه سيلمع نجم اخر مغربي في ام الرياضات ليحمل المشعل

  17. هل يمكن أن يحصل بهذه الإنجازات على أحسن رياضي في العالم كما فعل قبله هشام الكروج؟؟

  18. عداء من ذهب لا دخل لجامعة مول تيليفونات في ما وصل اليه من انجازات ما شاء الله الفضل من بعد الله سبحانه يعود لمدربه كريم التلمساني و أسرته الصغيرة 💚

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