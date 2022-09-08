“البام” يدعو الحكومة إلى محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضرورة محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية، واحترام القوانين في مجال التعليم الخاص، وحماية المواطنين والتصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم المدرسية.
ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، إلى استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة”.
كما دعا الحزب، فريقيه البرلمانيين إلى مواصلة الحضور داخل المؤسسة التشريعية، وقيامهما بأدوارهما الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط بنجاعة في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد والمالية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين.
11 تعليقات
على الوزارة الوصية تقنين الاسعار وتوحيدها لكي لا يتم التلاعب فيها…
تكاليف اللوازم المدرسية اثقلت كاهل الأسر المغربية..
لا من حسيب ولا رقيب والاسعار في ارتفاع مهول ارباب المكتبات يجنون ارباح خيالية..
لم يطرأ أي تغيير على الوازم والكتب المدرسية حسب المذكرة الوزارية..
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضرورة محاربة المضاربة في أسعار
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
الحكومة تنفي واسعار اللوازم المدرسية غير مستقرة اللهم انا هذا لمنكر..
فوضى بكل ما تحمله الكلمة من زيادات على المواطنين في اللوازم المدرسية والحكومة في خبر كان..
على ارباب المكتبات ومهنيي القطاع ان يحافظوا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط..
لندن تعد الأسر المغربية قادرة على مسايرة الوضع لان الامور لا تبشر بالخير..
فساد في كل شيء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نتمنى من اصحاب الضمير الحي ان يطبقوا التسعيرة المتفق عليها بدون زيادة لان عدم تطبيقها تكون سرقة..