أسماء لمنور تنفي خبر زواجها
نجلاء مزيان
نفت النجمة المغربية أسماء لمنور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -نفت- خبر زواجها من البرلماني هشام آيت منة.
و نشرت لمنور عبر ذات المنصة “بوست” جاء فيه:”مجرد إشاعة عارية عن الصحة، تأكدوا جمهوري العزيز أنّ خبرا بهذه الاهمية و إن كان يرتبط بحياتي الخاصة، لن أتردد في أن أخبركم به، مع مودتي، أسما لمنور”.
و الجدير بالذكر أن منصات التواصل الاجتماعي ضجت بخبر ارتباط كل من الفنانة المغربية أسماء لمنور و رجل الأعمال هشام آيت منة، حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع عبر العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن و المشاهير المغاربة.
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