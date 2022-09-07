بوسي شلبي تعلق على فيديو كندة وعمرو يوسف ” اتجوزي رجل بتحبيه”

نجلاء مزيان

علقت الإعلامية بوسي شلبي على فيديو الذي تظهر فيه الفنانة كندة علوش رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، من على السجادة الحمراء في فينيسيا.

ونشرت بوسي شلبي صورة لـ كندة علوش بصحبة زوجها عمرو يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

و علقت قائلة :” اتجوزي رجل بتحبيه.. الحب يصنع المعجزات ويجعل الزوجة تفعل كل شيء من أجل زوجها، وابعدي عن أفكار تخرب البيوت من نساء لا تعرف الحب.. ربنا يسعدك يا كندة أنت وعمرو ويبعد عنكم العين”.

و الجدير بالذكر أن فيديو الثنائي تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حظي بإشادة واسعة من طرف جمهورهما.

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