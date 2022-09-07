باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2022-09-07 / 14:05
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نجلاء مزيان

سيترأس المخرج الإيطالي باولو سورينتينو لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نونبر 2022. 

و في هذا الصدد، قال باولو سورينتينو خلال تصريحاته :” مهرجان مراكش بالنسبة لي هو المكان الذي تحقق فيه حلمي بمشاهدة العديد من الأفلام برفقة مارتن سكورسيزي، وقضاء أيام كاملة نتحدث فيها عن السينما معه ومع زملاء آخرين لا يقلون موهبة”.

و واصل قائلا :”عودتي هذه السنة للمهرجان بصفة رئيس لجنة التحكيم هو شرف كبير بالنسبة لي، أعتقد، بل أريد أن أعتقد، أن قاعات السينما ستمتلئ مرة أخرى، لديَّ يقين راسخ بأن الجمهور سيكتشف قريبا العديد من الأفلام الرائعة، أن أكون شاهدا على هذه الصحوة الجديدة من موقعي هذا الذي يحمل الكثير من الرمزية، وأن أكتشف سينما الغد من وجهة نظر ثقافية وجغرافية ذات أهمية بالغة يُعد بالنسبة لي هدية إضافية جميلة”. 

باولو سورينتينو هو مخرج و كاتب سيناريو، كما يعد واحدا من أشهر من يمثلون السينما الإيطالية، وتقارب مجمل أعماله الغنية بنحو عشرة أفلام سينمائية وعددا من المسلسلات التلفزيونية التي تقدم موضوعاتٍ معاصرة، كما تعرض وجهة نظر متفردة عن السلطة، والسياسة، والمعتقد الديني وغيرها من المواضيع.

 

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