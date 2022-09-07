ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران وتمهل الدبلوماسيين الإيرانيين 24 ساعة لمغادرة البلاد

2022-09-07 / 12:37
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة ألبانيا، اليوم الأربعاء، “قطع العلاقات مع إيران”، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليوز الماضي.

وطالبت الحكومة، “جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة‌‌”، كما طالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد، حسب وكالة رويترز.

وقالت حكومة ألبانيا، إن “التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة”، على حد قولها.

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