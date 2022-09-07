اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة تصدر عقوبات على لاعبي و أندية البطولة

2022-09-07 / 10:19
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هبة بريس ـ رياضة 

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت القرارات التالية:
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI:
• توقيف مروان الوادني، لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف يوسف مهري، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

• توقيف محمد ربيع حريمات، لاعب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

• توقيف جواد بنكيران، إداري فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، ورميه للقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، ورميه للقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

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تعليق واحد

  1. ما جدوى هذه القرارات التأديبية ؟. اقترح إغلاق الملاعب في وجه الجمهور اثر احداث الشغب التي تلي او تسبق كل مقابلة عسى ان يفهم الجميع ان كرة القدم ما هي الا لعبة و تسلية تتوج بمنتصر ومنهزم.

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