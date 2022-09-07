طاطا .. اندلاع حريق بواحة فم الحصن والجهود متواصلة لاخماده

2022-09-07 / 09:25
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هبة بريس - طاطا

شب مساء الثلاثاء 06 شتنبر الجاري حريق بواحة إمي أوكادير فم الحصن إقليم طاطا .

وحسب مصدر محلي ل”هبة بريس”، فإن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في عدد من أشجار النخيل بمنطقة “أسمدي عثمان” بإقليم طاطا .

وأضاف ذات المصدر بأن الحريق استنفر رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا الى مكان الحادث وانخرطوا الى جانب
الساكنة المحلية في عملية إخماد الحريق.

ولا تزال الى حدود كتابة هذا الخبر الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق، وسط إكراه قوة الرياح التي سهلت عملية إنتشار النار في منطقة واسعة وسط الواحة، وكذا بعد نقط الماء عن الحريق، وصعوبة المسالك و نقص في معدات مكافحة الحرائق.

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