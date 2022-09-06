لحليمي: رقمنة نموذج تدبير المندوبية السامية للتخطيط يعزز مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني

2022-09-06 / 23:29
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هبة بريس _ الرباط

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن رقمنة النموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط يعزيز أسس مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني.

وأوضح أحمد لحليمي علمي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج عملية رقمنة النموذج التدبيري الخاص بالمندوبية، أن هذه الرقمنة من شأنها ضمان التنافسية المستقبلية لمنتجات المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى أن هذا النموذج يندرج في سياق ديناميكية الإصلاحات الهيكلية والشراكات الدولية التي تقوم بها المملكة، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن مسار الرقمنة هذا وضع استخدام التكنولوجيا في صلب نموذج ممارسة أنشطة المندوبية، ومكن من إحداث منصة للإدماج والمواءمة بين جميع خطوط منتجاتها وخدماتها في إطار تعزيز علاقات عمل مبنية على الذكاء الجماعي.

وفي هذا الصدد، أشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن المندوبية أعادت تصميم موقعها الإلكتروني المؤسساتي، سواء تعلق الأمر بالمحتوى أو بالتصميم أو بالوظائف أو بيئة العمل، مضيفا أن هذا التحول الرقمي هم أيضا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات، والشبكات، وأمن نظم المعلومات، وقاعدة البيانات، والبوابات، والأصول الرقمية.

ومن جانبه، شدد سفير الدنمارك لدى المملكة المغربية، السيد جيسبر كامرسجارد، على أن أهمية الشراكة القائمة بين المندوبية السامية للتخطيط والهيئة المركزية للإحصاء بالدنمارك “Statistics Denmark”، تحظى بالأولوية بالنسبة لسفارته، مسلطاً الضوء على أهمية التوفر على إحصاءات عالية الجودة ودورها في تكوين مجتمع معاصر ومواكب للمعلومة.

كما أشاد بمجهودات جميع فرق المندوبية السامية للتخطيط التي تسهر على إنجاز واستكمال هذا المشروع الذي يفي بالمتطلبات الجديدة في مجال المعلومات الإحصائية.

وأكد السيد جيسبر كامرسجارد على دور الرقمنة في مشروع الشراكة المبرمة بين المندوبية السامية للتخطيط ونظيرتها الدنماركية، مبرزا التجربة الرائدة لبلاده في مجال الرقمنة، في الجانب المتعلق بالإحصائيات، والعديد من المجالات الأخرى.

ومن جهتها، أشارت مديرة الهيئة المركزية للإحصاء بالدنمارك “Statistics Denmark”، السيدة بريجيت أنكر، إلى أن رقمنة النموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط يكتسي أهمية كبرى في مجال تعزيز أسس مصداقية الإحصائيات الرسمية، مشيدة بجهود المندوبية في هذا الإطار.

وأوضحت بريجيت أنكر أن المندوبية السامية للتخطيط ونظيرتها الدنماركية شريكان تجمعهما علاقة وثيقة، مذكرة بأن توقيع اتفاقية شراكة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في مجال الإحصاء.

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