وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية اتفاق الصخيرات في تسوية الأزمة الليبية

2022-09-06 / 17:10
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هبة بريس

أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع مجلسهم الوزاري اليوم الثلاثاء بالقاهرة على أهمية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 في تسوية الازمة الدائرة في هذا البلد منذ عدة سنوات.

ودعا قرار اعتمده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن تطور الأوضاع في ليبيا، الى المضي قدما في تحقيق المسارات التي يختارها الليبيون لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ومن جهة اخرى أشاد مجلس الجامعة في دورته 158، برئاسة المملكة المغربية للجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 خلال الفترة 2021-2022، ضمن القرار الذي اتخذه بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما أكد القرار الخاص بالشراكة العربية الإفريقية، أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الإفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء كافة قرارات القمم العربية الإفريقية السابقة والإعلانات الصادرة عنها، بما فيها القرار رقم 10 الصادر عن القمة العربية الإفريقية الرابعة التي عقدت بمالابو سنة 2016 والذي نص على وضع معايير وضوابط لتلك الشراكة لصونها واستدامتها.

وأشاد الاجتماع الوزاري العربي أيضا بالمساعدات الطبية وبالدعم في المجال الصحي والتكوين الطبي الذي قدمته المملكة المغربية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية القمر المتحدة

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