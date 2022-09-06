بسبب ترؤس وزيرة الخارجية الليبية الجلسة.. مصر تنحسب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

هبة بريس - وكالات

غادر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، عقب تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الاجتماع، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وذكرت تقارير أن مصر كانت قد رفضت أن تترأس المنقوش الوفد الليبي في اجتماع القاهرة، وطالبت في اجتماع سابق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بأن يتم منح الرئاسة لشخصية ليبية أخرى، غير أن طلب القاهرة قوبل بالرفض، كما أن حكومة فتحي باشاغا اعترضت على مشاركة المنقوش في الاجتماع.

و بعد أن سلمت لبنان، التي ترأست الجامعة العربية في الدورة السابقة، الرئاسة لوزيرة خارجية ليبيا، وبينما كانت الأخيرة تستعد لإلقاء أول كلمة لها من منصة الرئاسة، انسحب الوفد المصري الذي كان يترأسه وزير الخارجية سامح شكري، بالكامل من الاجتماع.

ويعقد الاجتماع برئاسة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، والتي تسلمت رئاسة الجامعة في دورتها الحالية خلفاً للبنان، لأول مرة منذ 9 سنوات.

وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، لاستعراض ما قدمته الجامعة خلال فترة رئاسة لبنان للدورة 157، كما سلّم بوحبيب رئاسة الجامعة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

كما وجه وزير الخارجية اللبناني الشكر للأمين العام للجامعة العربية، لما قدمه من تعاون خلال فترة تولي لبنان رئاسة الجامعة، مضيفًا أن تلك الفترة شهدت العديد من التحركات العربية لإنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر.

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