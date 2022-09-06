الجديدة وسيدي بنور .. إجراءات استثنائية لمواجهة ندرة المياه

هبة بريس

كشفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور، عن مختلف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها لمواجهة ندرة المياه بالمغرب.

وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لحالة الاستنفار التي تعيشها المملكة لمواجهة نقص الماء الصالح للشرب، خاصة أمام المعطيات التي أدلت بها وزارة التجهيز والماء حول الأرقام المقلقة للعجز المائي المسجل على صعيد مختلف الأحواض المائية بالمملكة، وتفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية.

وبناء عليه، فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور، انخرطت بشكل فعلي في هذه العملية عبر برنامج استعجالي يهدف لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب وذلك منذ 25 يوليوز 2022، وهو الإجراء الذي رافقته الوكالة بنشر بلاغات صحفية تدعو من خلالها الساكنة لتفهم الوضع والتضامن سويا للخروج من هذه الأزمة.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، عملت الوكالة على بث إعلانات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيها الجميع لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليه من الضياع، مع إعطاء نصائح وإرشادات توصي بالاستهلاك الأمثل لهذه المادة الحيوية.

وحسب البلاغ، فإن الوكالة اهتمت دوما بالمساهمة في حماية الموارد المائية بالاعتماد على نظام تقسيم الشبكة المائية، والذي من شأنه المساهمة في الوقوف والحد من التسربات الداخلية، حيث يعمل هذا النظام على تقسيم الشبكة إلى قطاعات جزئية، على رأس كل منها عداد كهرومغناطيسي يسجل كميات المياه المسجلة خصوصا خلال الليل حيث يكون الاستهلاك ضعيفا وبالتالي ضبط أي تسرب محتمل للمياه.

كما أن الوكالة وعملا منها على تأمين التزويد واستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة، فقد بادرت إلى خلق مشاريع مهمة تهم إنجاز الخزانات وتجديد وتقوية الشبكة وإعادة تأهيلها.

إلا أنه مع الوضع الراهن والمقلق، فالأمر أصبح يستدعي تضافر جهود الجميع دون استثناء وذلك عبر الانخراط المسؤول في التدبير الأمثل للموارد المائية.

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