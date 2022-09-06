المغربي “ريدوان” يشرف على ثلة من كبار الفنانين في افتتاح مونديال قطر

2022-09-06 / 14:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل استعدادات قطر لاحتضان كأس العالم 2022 و التي يتوقع أن تكون تسخة اسثتنائية و فريدة من نوعها في ظل الإمكانيات الضخمة و غير المسبوقة التي خضصتها الدوحة لهذا الحدث.

و تقرر رسميا أن يشرف المنتج العالمي المغربي “ريدوان” على كل تفاصيل الحفل الفني خلال افتتاح المونديال و سيكون مشرفا على ثلة من كبار الفنانين العرب الذين سيحيون فقرات الحفل.

و سيكون ريدوان على رأس فريق فني يضم الفنانة بلقيس فتحي و مريام فارس و رحمة رياض و منال بنشليخة و غيرهم.

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