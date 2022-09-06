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أمن البيضاء يوقف شخصا ويحجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين

2022-09-06 / 10:54
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 5 شتنبر الجاري، من إجهاض محاولة لترويج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية وحجز 2483 قرص مهلوس و280 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى محطة الأداء بوزنيقة على الطريق السيار، ومكنت من توقيف أحد مستعملي الطريق وهو في حالة تلبس بمحاولة جلب وتهريب هذه المخدرات والمؤثرات العقلية انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، كما حاول الفرار على متن سيارته مما تسبب في إصابة عميد شرطة ممتاز بجروح في اليد والكاحل فضلا عن تعرض المشتبه فيه لجروح طفيفة ناجمة عن المقاومة وعدم الامتثال.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين للعدالة، أنه يشكل موضوع بحث بموجب عشر مذكرات صادرة عن العديد من مصالح الشرطة القضائية في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تلقيه الاسعافات الضرورية رفقة الإطار الأمني المصاب، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا الفعل الإجرامي.

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