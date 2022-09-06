مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

2022-09-06 / 09:52
0
هبة بريس - وكالات

مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقوالها في القضية التي تتهم فيها طليقها الفنان حسام حبيب بالنصب عليها.

وقالت شيرين إن طليقها استولى على سيارتها التي يبلغ سعرها 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار) وقام ببيعها دون إذنها، فضلا عن تعرضها للسب والقذف منه ومن والده في عدة مناسبات.

على إثر ذلك، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

يذكر أن آخر أزمات النجمين كانت حول تصريحات حسام حبيب عن أغنية “غاب الفرح” المرتقبة لشيرين عبد الوهاب، إذ قال إن المؤلف والملحن تنازلا في جمعية المؤلفين والملحنين له عنها ما يعنى أنها ملكه، لافتا إلى أن سيقدم بلاغا للنائب العام ضد طليقته للاستيلائها على مصنف غير مملوك لها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

2022-09-05 / 17:18
Photo of إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو لي وصلها”

إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو…

2022-09-05 / 15:56
Photo of استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك وصلت”

استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك…

2022-09-05 / 13:38
Photo of بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي

بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي

2022-09-05 / 10:35
Photo of مصر ..قاتل الطالبة الجامعية في المنوفية يوثق فيديو قبل لحظات من إنتحاره

مصر ..قاتل الطالبة الجامعية في المنوفية يوثق فيديو قبل…

2022-09-04 / 21:12
Photo of مصطفى محرم : نعمل بشكل وثيق مع الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر

مصطفى محرم : نعمل بشكل وثيق مع الحكومة والقطاع…

2022-09-03 / 21:02
Photo of كاظم الساهر: الرجل لا يسوى شيئا بلا النساء

كاظم الساهر: الرجل لا يسوى شيئا بلا النساء

2022-09-03 / 17:49
Photo of التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار في ذمة الله

التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار في ذمة الله

2022-09-03 / 15:11
Photo of الملك عن الراحل نور الدين بكر: “ممثل مقتدر أبدع وتألق بفضل أسلوبه المرح وبأدواره المتميزة”

الملك عن الراحل نور الدين بكر: “ممثل مقتدر أبدع…

2022-09-03 / 14:15
Photo of كريس روك: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلت

كريس روك: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلت

2022-09-03 / 13:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق