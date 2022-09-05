المنتخب المغربي يطيح بنظيره اليمني ويتأهل لنهائي كأس العرب للناشئين

2022-09-05 / 23:02
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر، عقب تغلبه على نظيره اليمني بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم االاثنين.

وسجل هدفي المنتخب الوطني كل معاد بوغزان وسعيد الرفاعي.

وسيلتقي المنتخب الوطني في دور النهائي مع نظيره الجزائري.

وكان المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، تمكن من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر، عقب تغلبه على نظيره المصري بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي ،لحساب دور الربع ،على أرضية ملعب مستغنام.

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