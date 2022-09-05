بوجدور: قافلة تحسيسية لتشجيع التلاميذ على الإلتحاق بالدخول المدرسي

هبة بريس-اشعبان لحبيب

بهدف تشجيع الأجيال الصاعدة على التمدرس، وتحت تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع” أعطيت زول اليوم الإثنين 5 شتنبر الجاري بمدينة بوجدور، فعاليات قافلة porte_porte لتشجيع التلميذات والتلاميذ على الإلتحاق بالدخول المدرسي، في محطتها الأولى بحي التنمية.

الحملة التحسيسية المنظمة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بتنسيق مع السلطة المحلية ببوجدور، و جمعيات أمهات وآباء و أولياء التلاميذ، تستمر على مدى أيام بغية حث الأسر، والعائلات على ارسال أطفالها للمؤسسات التعليمية واللالتحاق بمقاعد الدراسة.

هذه الحملة التحسيسية التي حضرها، السيدة قائدة المقاطعة الرابعة ببوجدور، والسيد المدير الإقليمي للوزارة نور الدين العولي، ورئيس مكتب التواصل والشؤون القانونية بالمديرية السيد محمد اطريح، وعدد من مدراء المؤسسات التعليمية، و ممثلين عن جمعيات آباء و أولياء أمور التلاميذ وفاعلين جمعويين ومدنين.

وقد أطر هذه الحملة التحسيسية، أطر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور، تناولوا في لقاءاتهم المباشرة مع ساكنة حي التنمية محاور تتعلق ب” التعبئة والتواصل بالتربية الدامجة” و “التعبئة والتواصل حول التسجيل بالتعليم الأولى” و “التعبئة والتواصل حول التسجيل بالتعليم الإلزامي قصد محاربة الهدر المدرسي وتشجيع اجيال المستقبل على التمدرس

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