داعش” يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية

هبة بريس _ وكالات

أعلن مسلحو “داعش” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء تبني تنظيم “داعش” للعمل الإرهابي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في كابول سيتم اتخاذها.

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