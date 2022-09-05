إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو لي وصلها”

2022-09-05 / 15:56
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نجلاء مزيان

عمدت إيمان بطمة الشقيقة الصغرى لدنيا بطمة على الرد على تعليق إحدى متابعاتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الذي جاء فيه “هي خصها تشوف ايام لي كولشي عطاها بظهر و بقى معاها محمد ترك يدو فيدها، وختاها ايمان لي عطات لناس فين يهضرو بديك ستوریات”.

و قالت إيمان :” المشكل هو انکم مافاهمینش والو و كتعطيو الآراء من وجهة نظركم انتو، ديري فبالك انه دنیا عندها صوتها وصلها و عندها عائلتها لي مازالين في الحياة شادین بیدها مند بدایتها و کنلقاو بعضنا أوقات الشدة و مساندین بعضنا دائما و أبدا”.

و أضافت قائلة:”حتى واحد مايقدر يبدل هاد الحقيقه لان ماشي كلشي کیبان في الميديا و لا محتاجين نبررو لشي انسان، زيادة على هادشي دنيا ماخرجاتش صرحات بحتى حاجه ولا قالت تكلموا عليا بل الطرف الآخر لي بدا و ليومنا هدا دنيا ماجاش رد منها ولا غادي يجي، لان الايام غتبين كلشي”.

و يشار أن إيمان بطمة سبق أن نشرت تدوينة عبر خاصية ستوري، تفيد تعرض شقيقتها دنيا للخيانة و الكذب من الطرف الثاني الذي يحاول استعطاف رواد منصات التواصل الاجتماعي، “على حد تعبيرها”.

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