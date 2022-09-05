تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء العلني مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بتنزانيا

2022-09-05 / 14:10
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هبة بريس

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يومه الاثنين 05 شتنبر 2022 بمقر المجلس، Mussa Azzan Zungu نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب تتضمن عدة لقاءات وزيارات ميدانية.

خلال هذا اللقاء، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وتنزانيا بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزا دور مجموعة الصداقة بين المؤسستين التشريعيتين في توطيد أواصر التعاون والتشاور بينهما.

وأعرب في هذا الصدد عن الرغبة في مأسسة علاقات التعاون بين الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا ومجلس النواب بالمملكة المغربية عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بينهما.

وأشاد Mussa Azzan Zungu بالتطور الذي تعرفه المملكة المغربية في عدة قطاعات خاصة في المجال الفلاحي والزراعي وتدبير المياه وصناعة الأسمدة، وقال “المغرب ينتج أسمدة ذات جودة عالية، وتنزانيا تتوفر على أراضي شاسعة صالحة للزراعة، وهناك فرص واعدة لإرساء شراكات ناجحة بين البلدين”. كما دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لتنزانيا إلى تطوير التبادل الاقتصادي والتجاري وتقاسم التجارب والخبرات في مجال الصحة وصناعة الأدوية وفي قطاع التعليم مضيفا أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة.

من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزانيا سنة 2016، والتي تميزت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. وأكد السيد راشيد الطالبي العلمي حرص المغرب على توطيد علاقاته البرلمانية مع تنزانيا خاصة في القضايا ذات الانشغال المشترك وعلى تعزيز التضامن بين بلدان القارة والتنمية والسلم والاستقرار في مختلف ربوعها في ظل احترام السيادة والوحدة الترابية للدول.

كما اتفق الجانبان على مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين البرلمانيين من البلدين، وتقاسم التجارب والخبرات على الصعيد البرلماني.

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