استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك وصلت”

نجلاء مزيان

وجهت النجمة المصرية رسالة شكر و امتنان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -وجهت- للنجم المغربي سعد لمجرد، على خلفية استخدام مشهد من فيلمها “الراقصة و الطبال” بفيديو كليب أغنيته الأخيرة “الحلق”.

و نشرت عبيد مقطع فيديو يبرز مشهد فيلمها بشكل واضح معلقة عليه :” اغنية سعد المجرد الجديده ” الحلق” اللي كاتبها الشاعر تامر حسين و ملحنها عزيز الشافعي جميله جدا و عامله جو بدیع”.

و اضافت قائلة:” حبيتها و طبعا سعد المجرد باعت رسالة اعجاب و تحية في فيديو كليب الأغنيه تضمنت مشهد من فيلمي الراقصه و الطبال مع خلفية اهرامات مصر العظيمه “.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” رسالتك وصلت يا سعد بشكرك عليها ……حبيت الاغنيه و بتمنالك التوفيق و النجاح دايما مساكم بعطر النرجس و الياسمين نبيلة”.

و يشار أن المجرد طرح قبل ثلاثة أيام أغنية “الحلق”، و التي لا زالت تتصدر الطوندونس المغربي ب موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما أنها استطاعت تجاوز مليوني مشاهدة.

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