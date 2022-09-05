تلحيم قطع حديدية يتسبب في وفاة مفاجئة لشخص ضواحي الدار البيضاء

2022-09-05 / 12:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

فارق شخص في عقده الرابع الحياة بعد صعقة كهربائية مفاجئة ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بإحدى الدواوير المنتمية لإقليم برشيد.

و في التفاصيل، فقد كان شخص يقطن بالعاصمة الاقتصادية يقوم بتلحيم بعض القطع الحديدية بمسقط رأسه قبل أن يتفاجأ بصعقة كهربائية أردته جثة هامدة على الفور.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع ، انتقلت فرقة من عناصر الدرك الملكي لعين المكان حيث تم الاستماع لإفادات عدد من الشهود في إطار بحث تم فتحه بتعليمات من النيابة العامة فيما تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي.

*الصورة من الأرشيف

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