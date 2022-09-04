18 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 18 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 33 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب جائحة كورونا

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و762 ألفا و381 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و387 ألاف و627 شخصا، مقابل 24 مليونا و894 ألف و663 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألفا و549 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألفا و943 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

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