درك الجديدة يمشط المنطقة بعد ضبط كمية هامة من المخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

تجرى في هذه الأثناء مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ممثلة في دوريات تابعة للدرك البحري للجرف الأصفر، والفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز ااوليدية، في مناطق نفوذهما البحري والترابي، عملية تمشيط واسعة النطاق، بحثا عن مهربين، تخلوا في شاطئ سيدي داود بالوليدية، عن كمية هامة من المخدرات، تزيد عن 30 رزمة، َكانت في طريقها بحرا إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. إلى إحدى دول القارة العجوز.

ويأتي هذا التدخل الدركي الناجع، بعد أن شدد الدرك البحري، والبحرية الملكية، الخناق على المهربين، عقب معلومات دقيقة وفرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة.

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