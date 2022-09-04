درك الجديدة يمشط المنطقة بعد ضبط كمية هامة من المخدرات
أحمد مصباح – الجديدة
تجرى في هذه الأثناء مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ممثلة في دوريات تابعة للدرك البحري للجرف الأصفر، والفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز ااوليدية، في مناطق نفوذهما البحري والترابي، عملية تمشيط واسعة النطاق، بحثا عن مهربين، تخلوا في شاطئ سيدي داود بالوليدية، عن كمية هامة من المخدرات، تزيد عن 30 رزمة، َكانت في طريقها بحرا إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. إلى إحدى دول القارة العجوز.
ويأتي هذا التدخل الدركي الناجع، بعد أن شدد الدرك البحري، والبحرية الملكية، الخناق على المهربين، عقب معلومات دقيقة وفرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة.
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6 تعليقات
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة للقبض على هؤلاء المهربين المخذرات بسببهم افسدوا البلاد وشبابنا.
ربما كانوا يريدون تهريبها عبر الشاحنات البضائع والسلع عن طريق اخفائها داخلها ولكن الحمدلله فشلت الخطة مما جعل الدرك الملكي يتدخل..
في تلك المنطقة يكثر فيها ترويج المخدرات عبر السفن لهذا يجب ان تكون هناك مراقبة مشددة على هؤلاء المهربين المخذرات المفسدون البلاد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لابد من اجراء البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية والقبض على مروجي المخدرات في أسرع وقت ممكن.
ألف تحية وتقدير لابطال الدرك الملكي بمركز الوالدية الذين اقاموا بالقبض على كميات هامة من المخذرات.
الحمدلله على التدخل الدركي بعد مجهودات جبارة وطاكتيكية من أجل حماية المنطقة من هؤلاء المهربين المخذرات والخناق عليهم فالف تحية واجلال وافتخار بالدرك البحري الملكي.