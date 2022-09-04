اكادير : مواطن خليجي ” يشرمل” فتاة بأحد فنادق المدينة
هبة بريس – أكادير
إعتقلت المصالح الأمنية باكادير، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 4 شتنبر الجاري، مواطن خليجي من جنسية كويتية، متهم بالضرب والجرح بعد إعتداءه على فتاة عشرينية بواسطة السلاح الابيض، داخل غرفة فندق مصنف قريب من كورنيش المدينة .
الفتاة الضحية اصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، بعد أن وجه لها طعنة بسكين، غير أن طلبها النجدة بداخل الفندق، انقدها من موت محقق ، وقد خضعت الفتاة لعملية جراحية بداخل المستشفى الجهوي .
وقد تم وضع السائح الكويتي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه يوم غد على أنظار النيابة العامة.
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5 تعليقات
كثرت الفاسدات بموافقة اهلهم.الكل يلهث وراء المال.الابتعاد عن الله تعالى وقلة التربية والاخلاق= الانحلال الاخلاقي.اذا لم تستحي فافعل ماشئت.
بكل بساطة جاء الرجل واعتدى عليها .
وستتم متابعة الخليجي في حالة سراح الى ان يغادر المغرب لتحفظ القضية الى يوم الدين
اغلاق الفندق بتهمة نشر الدعارة والقوادة في البلاد
الخليجيون يقولون ان الشرف يباع بابخس الاثمان في المغرب.